Донецк, 18 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. С 18 октября Донецкая Народная Республика прекращает пограничный контроль с сопредельными территориями России. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Дениса Пушилина

«С 13:00 (совпадает с мск) сегодняшнего дня по моему поручению министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль», — уточнил Пушилин.

ИА REGNUM сообщало, что Донецкая Народная Республика на юге имеет административную границу с Ростовской областью. Таможенный контроль и таможенное оформление грузов на этих пунктах пропуска было прекращено 5 октября.