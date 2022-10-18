Будапешт, 18 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Венгрия, возможно, единственная из воевавших с Советским Союзом стран, которая вынесла должные уроки из Второй мировой войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 октября, комментируя заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

The Photographer Будапешт

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Как сообщалось ранее, Сийярто заявил, что Будапешт не будет принимать участие в программе ЕС по обучению солдат ВСУ.

«Похоже, что Венгрия — единственная из воевавших с Советским Союзом стран, которая вынесла должные уроки из Второй мировой войны. Понятно, что в той взвешенной позиции, которую Будапешт занимает сегодня на новом витке западной агрессии против нашей страны, велика роль лично Виктора Орбана, но мы слышим и его однопартийцев, видим разумный настрой преобладающей части венгерского общества.

Есть у Венгрии и венгров также свои претензии непосредственно к нынешнему киевскому режиму. Кому, как не им, знать, что это за люди, кого вооружают и обучают сегодня натовцы.

Тем не менее Венгрия остаётся страной НАТО и членом ЕС и в силу этих обстоятельств не может полностью отгородиться от враждебных России настроений, нагнетаемых Вашингтоном и Брюсселем. Тем большее уважение Орбану!» — отметил Михаил Демурин.