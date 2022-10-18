Хабаровск, 18 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В региональный штаб ОНФ Хабаровского края обратились пенсионерка с просьбой отправить её в Донбасс, чтобы помогать российским солдатам.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

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«Необычная просьба обычной женщины. В наше отделение пришла пожилая женщина. Мы и подумать не могли с какой просьбой она к нам обратится.

Наталье Богдановне 71 год, родилась на территории б. УССР, но почти 50 лет живёт в Хабаровске. Женщина рассказал, что её мать девчонкой в 15 лет сбежала на фронт, прошла всю войну как радист-корректировщик и была награждена медалью «За отвагу».

А сейчас её сын и внук ушли добровольцами для участия в спецоперации. Женщина не может сидеть и ждать, просит помочь найти группу, с которой можно уехать в Донбасс. Женщина уверена, что её 10-летний опыт работы сестрой милосердия очень пригодится в госпитале. Наталья обещает делать всё, что в её силах.

«Там наверняка есть раненные, и их так же надо накормить, напоить, да и просто поговорить», — говорит женщина.

Мы постараемся помочь Наталье Богдановне уехать в Донецк, а пока договорились, что она будет нам помогать сортировать вещи для бойцов, которые приносят в Народный фронт неравнодушные хабаровчане», — рассказали общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, дети разных возрастов не остаются в стороне от сбора помощи участникам спецоперации по защите российской территории от киевских нацистов.