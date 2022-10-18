Магадан, 18 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Дети разных возрастов не остаются в стороне от сбора помощи участникам спецоперации по защите российской территории от киевских нацистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Девочка восьми лет в Магадане передала скопленные деньги в поддержку мобилизованных колымчан. Второклассница Рита просто разбила копилку, куда несколько месяцев складывала полученные от родителей деньги, чтобы передать их в помощь призывникам. Причина проста: бабушка ребёнка работает в областном краеведческом музее и вместе с коллегами участвует в сборе вещей для армии», — рассказал телеграм-канал «Смотровая вышка».

Как сообщало ИА REGNUM, общественная организация «Союз женщин Камчатки» передала участникам специальной военной операции в защиту Донбасса тепловизоры.