Вашингтон, 18 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. США намерены передать киевским нацистам первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в течение уже ближайших недель. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга 17 октября сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

«Мы рассчитываем постараться доставить первые [ЗРК NASAMS] на [территорию б. УССР] в течение следующих нескольких недель».

По словам представителя Пентагона, ранее Киеву уже было передано большое число различных средств ПВО, включая более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

Напомним, о планах «в самом ближайшем будущем» передать киевскому режиму первые два комплекса NASAMS (из намеченных восьми) 11 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Читайте также: США и НАТО оросили Киев «золотым дождём» — откровения Арестовича

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подтверждает отправку киевскому режиму в ближайшие недели систем противовоздушной обороны (ПВО) и радаров.

Читайте также: Первый немецкий комплекс ПВО IRIS-T доставили на территорию б. УССР