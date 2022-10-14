Киев, , 19:37 — REGNUM На киевский режим в последнее время США и страны НАТО пролили «золотой дождь» из разнообразного вооружения, заявил 14 октября советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Столь двусмысленными словами он сопроводил заявление министра обороны киевского режима Алексея Резникова о том, что скоро Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS из США и уже получил первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии.

По его словам, наряду с этим Пентагон обещает создать на территории б. УССР единую систему ПВО с комплексами разной дальности.

Также Арестович заявил, что и Франция обещает поставить Киеву систему противовоздушной обороны, хотя раньше отказывалась это сделать.

Кроме того, он рассказал о соглашении с НАТО о перестройке военной промышленности бывшей УССР в течение следующих десяти лет.

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