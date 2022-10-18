Хабаровск, 18 октября, 2022, 04:28 — ИА Регнум. В селе Синда в Хабаровском крае в результате ночного пожара погибли четверо несовершеннолетних, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Марина Каширская ИА REGNUM Скорбь

пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО «Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности«)».

Пожар, завершившийся трагической гибелью детей, которых взрослые оставили одних в доме по улице Пассара в селе Синда Нанайского района, произошёл в ночь на 18 октября. По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы с печью.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, который вспыхнул в многоэтажном жилом доме в Ейске после крушения истребителя Су-34, полностью ликвидирован.

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