Ейск, Краснодарский край, , 02:16 — REGNUM При падении самолёта Су-34 на жилой дом погибли три человека, госпитализированы 11 человек, в том числе две беременные женщины и четверо детей. Об этом 18 октября рассказал журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Мурашко уточнил, что из троих погибших два человека погибли на месте, ещё одна женщина скончалась при поступлении в больницу от сильных ожогов, несовместимых с жизнью. В больницах находятся 11 пострадавших, среди них две беременных женщины на сроках 12 и 32 недели беременности.

Четверо пострадавших в результате крушения самолёта детей находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивается как лёгкой и удовлетворительной степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МЧС России Александр Куренков указал, что взрыва при падении самолёта на жилой дом в Ейске не было. Пожар возник при разливе топлива.

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