Братислава, 18 октября, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер подтвердил готовность республики направить своих инструкторов в состав тренировочной миссии Евросоюза по обучению боевиков киевского режима и предоставить для этого свои полигоны. Об этом он заявил журналистам 17 октября, после завершения прошедшего в Люксембурге заседания глав МИД стран ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Растислав Качер «Мы готовы предоставить инструкторов и, возможно, тренировочные полигоны в Словакии, если последует дальнейшая договорённость».

По словам министра, словацкие полигоны «соответствуют наилучшему уровню» предъявляемых к подготовке военных требований.

Качер подчеркнул, что на заседании в Люксембурге главы МИД стран Евросоюза выразили решимость продолжать оказывать киевским нацистам всяческую поддержку.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД республики Александер Шалленберг заявил, что Австрия не присоединится к миссии Евросоюза по обучению боевиков ВСУ, но поддерживает её.

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