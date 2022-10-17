Рим, 17 октября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. МИД Италии 17 октября призвал сограждан воздержаться от поездок на контролируемую Киевом территорию б. УССР.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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Тем, кто уже находится на этой территории, дан совет покинуть ее, используя любые виды транспорта, при соблюдении ограничений во время воздушной тревоги.

Рекомендация на странице ведомства в социальных сетях прозвучала еще более ёмко: «Lasciate il Paese» («Покиньте страну»).

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий оружия, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Также итальянские базы НАТО используются для транзита вооружений с конечным пунктом в Киеве. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.