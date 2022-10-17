Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по трем административным исковым заявлениям об оспаривании мобилизации в связи с отказом истцов от своих требований, сообщили 17 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Первыми прекращенными делами в городе на Неве стали административные иски к районному военкомату и призывной комиссии по мобилизации от Даниила Бакалинского и Игоря Миничева.

Напомним, первый из мужчин рассказал суду, что 22 сентября прибыл в военный комиссариат по повестке для уточнения документов воинского учета. В этот же день без выяснения наличия оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации он был отправлен в воинскую часть для прохождения службы.

«Миничев и Бакалинский отказались от исков без объяснения причин», — добавили в ОПС.

Третий административный истец — не имеющий боевого опыта Михаил Мутыгуллин — отказался оспаривать свою мобилизацию, поскольку до решения суда он получил отсрочку и был возвращен домой.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд Петербурга отказался рассматривать административный иск горожанки, которая пыталась вернуть домой мобилизованного никогда не служившего сожителя. Суд посчитал, что ее права не затрагиваются, так как между мобилизованным и ею не был заключен официальный брак.

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