Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Жительница Петербурга попыталась через суд вернуть из армии мобилизованного сожителя, однако отсутствие штампа в паспорте и свидетельства о браке лишили ее такой возможности, сообщили 14 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

С административным иском в Московский районный суд Санкт-Петербурга к военкомату Московского района обратилась Екатерина Петрова. Женщина рассказала, что на следующий день после объявления президентом РФ частичной мобилизации её сожитель Эмиль Кадиров получил повестку. 24 сентября он явился в военкомат, где его поместили в автобус и увезли в воинскую часть.

«Медицинское освидетельствование не проводилось. То, что Кадиров не служил, не имеет боевого опыта и военно-учетной специальности, было проигнорировано», — утверждает в своем иске Петрова. Она просила провести проверку действий ответчика, признать незаконным и отменить решение военкомата, обязать вынести решение об освобождении её возлюбленного от призыва.

Изучив материалы дела, суд указал, что оспариваемое Петровой решение не затрагивает её права, так как ею не было представлено свидетельство о заключении брака, а имеющиеся копии паспортов не содержат листов с отметками о регистрации брака.

«При таких обстоятельствах суд в принятии административного искового заявления Петровой отказал», — подытожили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в суды Петербурга было подано не менее 14 административных исков к городскому военкомату по вопросам ошибочной мобилизации горожан. Кроме того, после рассмотрения Штабом по вопросам проведения частичной мобилизации на территории Санкт-Петербурга поступивших от граждан жалоб домой вернулись 37 ранее мобилизованных петербуржцев.

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