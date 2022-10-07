Тегеран, , 15:18 — REGNUM Иранские власти не поставляли и не намерены поставлять России в будущем оружие для использования его Москвой в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 7 октября заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, его слова приводит пресс-служба МИД исламской республики.

Хосейн Амир Абдоллахиян En.mfa.gov.ir

«Несмотря на то, что ряд стран оказывает военную поддержку Киеву, мы не передавали и не будем передавать России никакого оружия для ведения [боевых действий] на [территории б. УССР]», — сказал он.

При этом Абдоллахиян уточнил, что Тегеран считает, что решение этого кризиса должно быть найдено политическим путём и потому любые поставки оружия отдаляют мирное урегулирование ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября первый вице-президент Ирана призвал к созданию совместной свободной экономической зоны между прикаспийскими государствами.