Брюссель, 17 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза утвердили выделение киевскому режима шестого транша военной помощи в размере 500 млн евро, говорится в распространенном 17 октября заявлении Совета ЕС.

Europa.eu Флаги Евросоюза

«Совет сегодня (17 октября) утвердил дополнительные меры в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки и устойчивости [ВСУ]… С учетом нового, шестого транша в размере 500 млн евро общий вклад ЕС в помощь [Киеву] теперь составит 3,1 млрд евро», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз располагает достаточным объёмом средств, чтобы финансировать военные поставки Киеву.

Читайте также: Боррель призвал «не переживать» из-за выделения денег Киеву