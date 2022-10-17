Люксембург, , 12:55 — REGNUM Евросоюз располагает достаточным объёмом средств, чтобы финансировать военные поставки Киеву. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Денег достаточно. Не переживайте из-за денег», — сказал Боррель.

Так он прокомментировал сообщения о возможной нехватке средств для компенсации военных поставок киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша, самый крупный среди поставщиков оружия киевскому режиму, возмутилась из-за сокращения доли компенсации за помощь Киеву. Резервный фонд ЕС, по данным Politico, не справляется с потоком запросов на замещение поставленного Киеву оружия. Вместо возмещения 85% расходов странам возместят только 46% затрат.

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