Донецк, 17 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, использовав с начала суток 129 снарядов, десять мин и шесть снарядов «Град». Об этом сообщает 17 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус. Донецк, 22.09.22

После 06:00 по состоянию на 15:00 мск ВСУ выпустили по населённым пунктам республики 129 снарядов и десять мин. Так, с 06:49 Донецк обстреляли 14 раз. По городу выпустили 25 снарядов калибра 155 мм, 34 снаряда калибра 152 мм, а также шесть снарядов «Град».

Обстрелы Макеевки зафиксированы в 07:45 и 09:20, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Горловку обстреляли в 08:20 и 13:00, выпустив пять снарядов калибра 155 мм и пять снарядов калибра 152 мм.

С 08:55 Ясиноватую обстреляли трижды, с применением восьми снарядов калибра 155 мм и трёх снарядов калибра 122 мм.

По посёлку Зайцево выпущено четыре снаряда калибра 152 мм, 14 снарядов из танка и десять мин калибра 120 мм.

Также обстреляны Широкая Балка, Гольмовский, Каштановое, Минеральное, Еленовка, Пантелеймоновка, Озеряновка и Александровка. По ним выпущено в общей сложности девять снарядов калибра 122 мм и 30 снарядов калибра 152 мм.

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