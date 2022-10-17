Донецк, , 15:00 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 14:39 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска обстреляли посёлок Зайцево из миномётов и танка, а посёлок Озеряновка — из артиллерии.