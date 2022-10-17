Париж, 17 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. На автосалоне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что «вместе с нашими борющимися соотечественниками мы будем продолжать делать все возможное», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я хочу, чтобы это было решено как можно скорее», — добавил Эммануэль Макрон, отвечая «я знаю» журналисту, который спросил его, ухудшается ли кризис.

Более подробной информации о том, что собирается делать исполнительная власть во Франции, Макрон не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправилась в Люксембург.

Читайте также: Глава МИД Франции едет в Люксембург на встречу с европейскими коллегами