Париж, 17 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправилась в Люксембург, сообщает Le Parisien.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

Глава МИД Франции утром 17 октября отправилась в Люксембург на встречу со своими европейскими коллегами. В частности, в центре обсуждения ситуация вокруг киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Германию к европейской «солидарности» перед лицом резкого роста цен на энергоносители.

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