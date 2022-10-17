Рига, , 14:37 — REGNUM В Латвии общество находится на грани раскола из-за уничтожения советских памятников, пишет швейцарская SRF.

Латвия Kenneth C. Upsall

Издание привело в пример снос монумента в память о победе СССР над нацистской Германией в Риге.

«Если бы не кризис [на территории б. УССР], с памятником бы ничего не случилось», — сообщил изданию латвийский политолог Филипс Раевскис.

По его словам, празднования 9 Мая с 2007 года в стране становились «агрессивнее», и поэтому власти приняли решение снести монумент.

«Русскоговорящее население чаще стало восприниматься как угроза национальной безопасности», — отметила журналистка Мария Кугель.

Она добавила, что многие русскоговорящие думают над тем, чтобы эмигрировать из-за нарастающих антироссийских настроений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в города Валка (Латвия) и Валга (Эстония) пройдет военный парад союзных войск Североатлантического альянса (НАТО).

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