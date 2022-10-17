Рига, 17 октября 2022, 14:37 — REGNUM В Латвии общество находится на грани раскола из-за уничтожения советских памятников, пишет швейцарская SRF.
Издание привело в пример снос монумента в память о победе СССР над нацистской Германией в Риге.
По его словам, празднования 9 Мая с 2007 года в стране становились «агрессивнее», и поэтому власти приняли решение снести монумент.
Она добавила, что многие русскоговорящие думают над тем, чтобы эмигрировать из-за нарастающих антироссийских настроений.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в города Валка (Латвия) и Валга (Эстония) пройдет военный парад союзных войск Североатлантического альянса (НАТО).
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