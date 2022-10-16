Рига, , 09:54 — REGNUM Военный парад союзных войск Североатлантического альянса (НАТО) состоится в города Валка (Латвия) и Валга (Эстония) в конце октября 2022 года. Об этом 16 октября сообщает портал Baltnews.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что целью этого парада будет демонстрация тесного сотрудничества между НАТО и Латвией с Эстонией.

Кроме того, указывается, что в параде будут принимать участие дислоцированные в Латвии войска расширенного присутствия НАТО, которые возглавляет Канада, а также войска НАТО в Эстонии во главе с Великобританией. Помимо парада также будет показана военная техника НАТО, предварительная дата проведения мероприятия — 29 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что танковый батальон вооруженных сил США, находящийся в литовском городе Пабраде, останется в республике как минимум до начала 2026 года.