Донецк, 17 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Еленовку в Донецкой Народной Республике, сообщили 17 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:10 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

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