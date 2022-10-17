Донецк, , 11:55 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевский район Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 11:38 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 11:40 бандеровцы выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что после недавней поставки Германией Киеву первой немецкой системы ПВО IRIS-T SLM, остальные три будут предоставлены в 2023 году.