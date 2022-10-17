Донецк, 17 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Горловка, Пантелеймоновка и Донецк в очередной раз обстреляны киевскими боевиками. Об артиллерийских обстрелах сообщает 17 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

В 13:00 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки. С позиций ВСУ в Курдюмовке выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

В 13:45 со стороны Новгородского обстреляна Пантелеймоновка, выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

В 13:50 зафиксирован Киевский район Донецка. ВСУ выпустили по городу три снаряда калибра 155 мм.

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