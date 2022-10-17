Донецк, 17 октября 2022, 11:26 — REGNUM Две женщины пострадали в Донецке в результате обстрела киевскими боевиками автобуса. Сообщение об этом опубликовано 17 октября в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.
Уточняется, что пострадали женщины 1964 и 1988 годов рождения. Необходимую помощь им оказывают в городской больнице №24 и ДокТМО.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли посёлок Лидиевка в Кировском районе Донецка. Под огонь попали остановка общественного транспорта и маршрутный автобус.
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