Осло, 17 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Во время открытия ассамблеи «Полярный круг — 2022» в Рейкьявике министр иностранных дел Фарерских острововДженис ав Рана представил арктическую политику страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Фарерских островов.

Vincent van Zeijst Фарерские острова. Дания

Арктическая политика Фарерских островов определяет страну в качестве партнера в Арктике, направлена на усиление её роли в Арктическом совете и других соответствующих форумах. Кроме того, документ закладывает основы для процессов принятия решений, которые способствуют развитию, знаниям и прогрессу на Фарерских островах и во всей Арктике.

«Мы находимся на поворотном этапе в мировой политике. Реальность глобального политического пространства меняется. Система международной политики, основанная на правилах, находится под давлением. И проблемы, с которыми мы сталкиваемся, требуют от нас действий», — заявил Дженис ав Рана.

Министр иностранных дел Фарерских островов подчеркнул важность сосредоточения внимания на людях, живущих в Арктике, и описал предпосылки для изменения арктической политики как одну из меняющихся реалий.

«Действуйте для обеспечения того, чтобы Арктика оставалась мирным и стабильным регионом. Действуйте, чтобы смягчить последствия изменения климата. Действуйте разумно и рационально распоряжайтесь нашими природными ресурсами. И, по сути, использовать в качестве руководящего принципа способность, которой научила нас дикая и зачастую суровая арктическая природа: работать вместе — в разных странах, чтобы превратить проблемы в возможности», — добавил Дженис ав Рана.

Отметим, что арктическая политика Фарерских островов состоит из восьми стратегических направлений, которые включают в себя: необходимость в обеспечении безопасности и стабильности в Арктике; международное сотрудничество в регионе; климатическую проблему; развитие науки и исследований на Крайнем Севере; готовность мгновенного реагирования на угрозы и вызовы; живые морские ресурсы, которые являются одним из факторов экономического роста; экономические возможности и устойчиве развитие, а также культуру и общество.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Финляндии опубликовало доклад, где рассматривается роль страны в Арктике, обстановка в области безопасности, влияние специальной военной операции, а также пути дальнейшего международного сотрудничества с Россией на Крайнем Севере.

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