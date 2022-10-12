Хельсинки, , 12:21 — REGNUM Правительство Финляндии опубликовало доклад, где рассматривается роль страны в Арктике, обстановка в области безопасности, влияние специальной военной операции, а также пути дальнейшего международного сотрудничества с Россией на Крайнем Севере. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает информационное агентство High North News.

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый документ появился спустя полтора года после публикации новой арктической стратегии Финляндии. Отмечается, что причиной создания нового доклада, где необходима переоценка позиции Финляндии в регионе, являются события, связанные с Россией. Отчёт был запрошен канцелярией премьер-министра Финляндии после начала специальной военной операции. Доклад учитывает события до середины сентября 2022 года.

«Описания стратегии Финляндии в области арктической политики в отношении международной операционной среды и структур сотрудничества в Арктике в значительной степени больше не актуальны», — указано в докладе.

Мальте Хамперт, автор статьи, указывает, что хотя текущая арктическая политика Финляндии с июня 2021 года действительно включала аспекты усиления военной активности в регионе, быстрое «разрушение» партнёрства в регионе с Россией, а также изменения в системе международных отношений сделали невозможными многие аспекты сотрудничества в регионе.

Согласно докладу, арктическая политика Финляндии должна адаптироваться к «реалиям новой холодной войны», когда почти все связи между финскими и российскими субъектами были разорваны. Особенно болезненным стал разрыв сотрудничества в Арктическом совете, который является самым важным форумом Финляндии для совместной работы с Россией, где всякое сотрудничество было прекращено.

«Тем не менее, Финляндия продолжит оказывать усилия по установлению «функциональных отношений» с Россией, где будет обмениваться информацией или вести сотрудничество, например, в области изменения климата, устойчивого развития и роли коренных народов <…> Однако эти усилия теперь должны быть надлежащим образом взвешены с учётом интересов национальной безопасности Финляндии», — указано в сообщении.

Авторы предполагают, что в краткосрочной перспективе расширение НАТО (Финляндией и Швецией — прим. ИА REGNUM) приведёт к усилению региональной напряженности на Севере с Россией. Однако в долгосрочной перспективе устойчивый военный баланс в регионе Северной Европы повысит порог агрессии и конфликтов.

В докладе также подчёркивается, что в нынешнем состоянии неопределенности новая политика Финляндии в отношении Арктики будет иметь ограниченный эффект и что время для новой всеобъемлющей политики наступит только после некоторой стабилизации ситуации вокруг России.

Кроме того, в докладе указано, что «возврата к довоенной реальности не будет», а политическое сотрудничество в Арктике, по крайней мере, временно приостановлено. С другой стороны, широкие основополагающие юридические соглашения, например, через ООН продолжают существовать.

Отметим, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на вызовы для сотрудничества Соединённых Штатов в Арктике, возникшие в результате начала специальной военной операции, США будут работать над поддержанием институтов арктического сотрудничества. Соответствующий текст указан в информационном бюллетене к новой арктической стратегии США, которая была опубликована на сайте администрации Белого дома 7 октября.

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