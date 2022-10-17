Москва, 17 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ, сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха», а также перехватили две ракеты HARM в республиках Донбасса, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает 17 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

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За сутки девять беспилотников были сбиты у Ягодного в Харьковской области, у Пилиповки в ЛНР, у Новосёлки и Валерьяновки в ДНР, а также у Широкой балки, Суханово, Томарино, Пятихатки и Ингуловки в Херсонской области.

21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» сбит у населённых пунктов Владимировка в ДНР, у Ольговки, Николаевки, Новой Каховки, Весёлого и Отрадокаменки в Херсонской области.

«Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Всего за период проведения спецоперации российские войска уничтожили 323 самолёта м161 вертолёт ВСУ, 2256 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевую машину РСЗО, 3484 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники.

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