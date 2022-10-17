Москва, 17 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Российские войска поразили в Харьковской области батарею реактивных систем залпового огня «Смерч» и батарею гаубиц М777, принадлежащие ВСУ. Об этом сообщает 17 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Василий Иванов ИА REGNUM Трофейная 155-мм гаубица М-777 производства США

Поражение артиллерийским батареям ВСУ нанесено в ходе контрбатарейной борьбы. Батарея РСЗО «Смерч» находилась у посёлка городского типа Казачья Лопань, а батарея гаубиц М777 производства США — у села Металловка.

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