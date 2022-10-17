Москва, , 12:56 — REGNUM Нанесение высокоточных ударов по объектам военного управления и системы энергетики на контролируемому нацистским режимом Киева территории б. УССР продолжили Вооружённые силы (ВС) РФ. Об этом 17 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Удар Function.mil.ru

«В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики [территории б. УССР]», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что все назначенные для поражения высокоточным оружием объекты были поражены.

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