Берлин, 17 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. После недавней поставки Германией Киеву первой немецкой системы ПВО IRIS-T SLM, остальные три будут предоставлены в 2023 году, сообщила 17 октября министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Boevaya mashina IRIS-T SLM

«Остальные (системы ПВО) будут поставлены в течение следующего года, в соответствии с мощностями индустрии», — сказала Ламбрехт в эфире телеканала ZDF.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усиление поставок западного вооружения сделают Киеву «только больнее».

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