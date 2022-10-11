Берлин, , 21:18 — REGNUM Киевский режим получил от Германии систему противовоздушной обороны IRIS-T, сообщает 11 октября Reuters.

Германия stux

Министерство обороны Германии пока не прокомментировало поставку.

Ранее Канада пообещала перебросить еще 40 инженеров для помощи Польше в обучении военнослужащих киевского режима.

«Сегодня я объявляю, что в ближайшие недели Канада направит около 40 боевых инженеров в Польшу, чтобы помочь польским силам обучить саперов [территорий б. УССР] инженерной разведке, взрывчатке, минированию и разминированию», — заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что появляется всё больше информации о том, что военные из Соединённых Штатов и Европы постоянно работают на территории б. УССР.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФРГ пообещали «очень скоро» поставить Киеву систему ПВО IRIS-T