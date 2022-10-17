Москва, 17 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Следственный комитет России проверит информацию об участии иностранцев в военных действиях на стороне Киева, сообщили в пресс-службе СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По информации, полученной журналистами от киевского разведчика 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережного, который попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении, более ста иностранных боевиков участвуют в военных действиях. Речь идет о гражданах в том числе США, Великобритании, Польши, Италии и Канады.

«По поручению главы ведомства следователи СК России проверят следственным путем указанную информацию, действиям иностранцев будет дана правовая оценка в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне киевского режима, все менее подготовленные.

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