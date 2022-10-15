Донецк, , 17:14 — REGNUM Иностранные наемники, воюющие на стороне киевского режима, все менее подготовленные. Об этом советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал РИА Новости.

Наемники Pexels

По его словам, неподготовленный иностранный контингент все чаще встречается в зоне проведения спецоперации России.

«Буквально недавно одна из наших разведгрупп поставила растяжки, минировала предполагаемый маршрут следования иностранной разведгруппы противника», — рассказал Гагин.

Он отметил, что наемники из Польши, которые не заметили растяжки, погибли на следующий день утром, что свидетельствует об их непрофессионализме.

«Они (растяжки) были достаточно простыми … — сказал он. — И вся группа погибла».

Гагин добавил, что профессиональные наемники стали разочаровываться в заказчике и уезжать из зоны проведения спецоперации.