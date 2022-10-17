Москва, 17 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий в том числе отмену отсрочки от мобилизации для депутатов Госдумы и сенаторов, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Также предлагается определить категории граждан, которые подлежат призыву в приоритетном порядке. Это сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас ВС РФ.

Одновременно парламентарии предлагают расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от военного призыва по частичной мобилизации.

В то же время глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») убежден, что распространение отсрочки от мобилизации для депутатов неконструктивно.

«Распространять на депутатов закон о частичной мобилизации вряд ли конструктивно. Дума обязана работать при любых условиях, в том числе чрезвычайных», — убежден он.

Вместе с тем в Совфеде возмущены проведением облав на «уклонистов» от частичной мобилизации и требуют правовой оценки подобных случаев.