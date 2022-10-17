Гагра, Абхазия, 30 октября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Основные работы по ремонту гагрской колоннады завершатся к концу 2019 года. Об этом 30 октября сообщает агентство Sputnik.

Колоннада в Гагре, Абхазия

Как рассказал заместитель главы администрации Гагрского района Владимир Джения, в летний сезон ремонтные работы были приостановлены, с началом осени возобновились. В данный момент проводится реконструкция колоннады, затем будет проведен ремонт площади, фонтана, установят освещение.

По слова Джения, на территории парка принца Ольденбургского, расположенного рядом, будет заменена тротуарная плитка. Ремонтные работы на территории парка начались в 2018 году в рамках российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

Гагрская колоннада является одной из наиболее известных достопримечательностей Абхазии. Колоннада находится на набережной рядом с площадью Аиааира. На площадке в 540 кв. метров установлены 11 колонн, высотой 7−9 метров. В центре площадки планируется установить раковину с жемчужиной диаметром 2 метра.