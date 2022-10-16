Мелитополь, , 18:01 — REGNUM Боевики ВСУ, выбрав место для форсирования Днепра, сменили план по захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 16 октября заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Ralf1969

Он напомнил, что попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища предпринимали ранее боевики ВСУ.

«Но теперь… они (ВСУ) сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — отметил Рогов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские спецслужбы пытаются затопить часть ЗАЭС.