Власти Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр
Херсон, 17 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Попытки киевских войск форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
(сс)
ВСУ
«Сейчас для них форсировать Днепр — это самоубийство», — сказал он РИА Новости.
По его словам, в регионе выстроена надежная линия обороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что Россия в ближайшем будущем «поставит мат» киевскому режиму.
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