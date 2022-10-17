Херсон, 17 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Попытки киевских войск форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

(сс) ВСУ

«Сейчас для них форсировать Днепр — это самоубийство», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в регионе выстроена надежная линия обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что Россия в ближайшем будущем «поставит мат» киевскому режиму.

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