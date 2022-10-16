Херсон, , 16:24 — REGNUM Россия в ближайшем будущем «поставит мат» киевскому режиму. Об этом 16 октября заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём обращении в Telegram.

ВС РФ Mil.ru

«В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, — отметил он. — И это уже состоится этой зимой».

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что слаженная работа ВС России разрушила надежды Киева по наступательной операции в регионе.