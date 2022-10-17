Хабаровск, 17 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Хабаровске стартовала молодёжная акция «Сюрприз с любовью военнослужащим России», сообщили в городской мэрии.

image4you Подарок

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Молодёжь начала сбор подарков для участников спецоперации.

«Мы хотим подарить тепло наших сердец каждому военному, кто призван защищать нашу Родину. Подарок бойцам будет вручаться в их день рождения. Тёплые слова, написанные в открытках, сделанных детскими руками, поднимут боевой дух военнослужащим», — рассказали организаторы акции.

Для сюрприза подойдут различные сладости, сгущённое молоко. Наборы необходимо упаковать в красивую картонную коробку (с рисунками, пожеланиями, бантиками и т.д.).

Коробки могут быть любой величины и любого размера. Первую посылку организаторы планируют отправить 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь в один из населённых пунктов Луганской Народной Республики.