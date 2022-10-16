Москва, 16 октября 2022, 06:01 — REGNUM Военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь в один из населённых пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В неё входили мясные консервы, детское питание, разнообразные крупы, памперсы, — уточнил военнослужащий ВС РФ Виталий. — Российские военнослужащие продолжают поддерживать мирное население».
Местная жительница Ольга поблагодарила российских бойцов и подчеркнула, что в ЛНР их очень ждали.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Ямал от жителей Волновахи и отметил, что город восстаёт из руин.
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