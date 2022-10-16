Вена, 16 октября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Евросоюз должен предпринять максимум усилий для урегулирования ситуации вокруг б. УССР мирным путем. Об этом заявил бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.

(сс) Österreichische Außenministerium Канцлер Австрии Себастьян Курц

«Ввиду ядерной угрозы Европейский союз должен настаивать на пути переговоров. Самое главное сейчас — остановить кровопролитие и найти мирное решение за столом переговоров, чтобы не допустить тотальной эскалации на нашем континенте», — заявил он в интервью газете Bild am Sonntag.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская журналистка Энн Эпплбаум на саммите PGS22 в Германии заявила, что западные страны не представляют последствий победы Киева в конфликте с Россией и потому не желают подобного исхода.

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