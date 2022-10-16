Берлин, , 19:56 — REGNUM Западные страны не представляют последствия победы Киева в конфликте с Россией и потому не желают подобного исхода, заявила американская журналистка Энн Эпплбаум на саммите PGS22 в Германии.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я нахожусь в Германии уже пару дней, и это правда, что вопрос о танках продолжает возникать. И я спрашивала себя, почему их не доставляют», — цитирует ее РИА Новости.

По ее мнению, причина кроется в разочаровании из-за того, что в западных странах не знают, как будет выглядеть победа Киева. При этом данное чувство уникально не только для Германии, но США и других стран.

Она задалась вопросом, хочет ли Запад победы Киева и готов ли к такому исходу и его последствиям.

«Как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим», — заключила Эпплбаум.

Напомним, ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что Соединенные Штаты в скором времени будут вынуждены сократить поставки вооружения Киеву по из-за истощения запасов оружия.

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