Берлин, 16 октября 2022, 19:56 — REGNUM Западные страны не представляют последствия победы Киева в конфликте с Россией и потому не желают подобного исхода, заявила американская журналистка Энн Эпплбаум на саммите PGS22 в Германии.
По ее мнению, причина кроется в разочаровании из-за того, что в западных странах не знают, как будет выглядеть победа Киева. При этом данное чувство уникально не только для Германии, но США и других стран.
Она задалась вопросом, хочет ли Запад победы Киева и готов ли к такому исходу и его последствиям.
Напомним, ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что Соединенные Штаты в скором времени будут вынуждены сократить поставки вооружения Киеву по из-за истощения запасов оружия.
Читайте также: Fox News: США будут вынуждены сократить поставки вооружения Киеву