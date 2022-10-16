Москва, 16 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

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«Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Благовещенка, Никольское, Андреевка Донецкой Народной Республики, Куземовка Луганской Народной Республики, Подгорное Запорожской области, Старица, Суханово, Чаривное, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах н. п. Каховка и Антоновка Херсонской области.