Москва, 16 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. За сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 боевиков ВСУ. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

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«Всего за сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 военнослужащих ВСУ, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 8 единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии», — отмечается в сообщении.

На андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки ВСУ силами до мотопехотной роты каждая. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки ВСУ отбиты.