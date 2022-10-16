Москва, 16 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. На криворожском направлении ВСУ в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимали попытки прорыва обороны российских войск. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«На криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250 военнослужащих ВСУ, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», — отмечается в сообщении.

На запорожском направлении российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе н. п. Нескучное ДНР.