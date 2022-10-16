Москва, 16 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии ВС РФ пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

«На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах н. п. Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении н. п. Кировск ДНР. Уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ и четыре бронированных автомобиля.

На купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления ВСУ. Уничтожено до 50 боевиков.