Донецк, 16 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. За 11 минут ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:28 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. 13:39 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Яковлевке пять ракет из «Градов».