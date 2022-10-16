Москва, 16 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом 16 октября сообщает телеканал «Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: »Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

Информации о точной дате, а также о теме пока нет.

Предыдущее заседание Совбеза РФ с участием Путина состоялось 10 октября. На нем президент РФ сообщил, что Россия нанесла массированные удары высокоточным оружием по объектам на территории б. УССР.

Также он попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу доложить о результатах ударов.