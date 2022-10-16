Донецк, 16 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:59 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Яковлевке шесть снарядов.